Ciutat Solidaria: Fundació Hàbitat 3

Al 'Ciutat Solidaria' d'avui ens hem retrobat amb un vell conegut, la fundació Hàbitat 3. Aquesta entitat que es dedica a facilitar i gestionar habitatge social al tercer sector social de Catalunya ja va participar l'abril del 2022 però ara, gairebé tres anys més tard, hem volgut comprovar com ha crescut després d'aquest temps i també hem aprofitat per felicitar-los, ja que fa res van complir 10 anys de vida.

De la mà de la seva directora d'aliances i comunicació, Natàlia Martínez, hem repassat com va anar la celebració, en la que va ser un acte sentit, i hem comprovat com ha evolucionat l'entitat aquests darrers anys, confirmant que a cada any que passa es consolida i creix a un ritme exponencial, enfortint els seus lligams tant amb d'altres institucions com amb l'adminstració pública i sobretot reforçant la seva gran tasca social.