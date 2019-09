Els diferents candidats i candidates que aspiren a convertir-se en President de la Generalitat passaran per l'emissora durant la precampanya i campanya electoral del 27-S. Seran entrevistats en aquest programa especial dirigit per Xavier Casanovas i en el que hi participen periodistes d'Antena 3, La Razón i laSexta. Tots els comentaris i preguntes es poden enviar a través de twitter amb l'etiqueta #Candidats27S. L'espai s'emet a les 21h, després del tram informatiu de La Brúixola.