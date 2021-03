L’ACTUALITAT A FONS

Xavier Segura (Col·legi d'Economistes): “No tornarem a les xifres d'abans de la pandèmia fins a finals de 2022 o el 2023”

Després de 12 mesos de pandèmia els efectes a l’economia són més que evidents. És per això que el col·legi d’economistes s’ha reunit per esclarir com s’hauria d’enfocar l’economia catalana i espanyola de cara a la recuperació a la que ens acostem. En parlem amb en Xavier Segura, responsable tècnic de l'enquesta de situació feta pel col·legi d'economistes.