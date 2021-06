La Unió de Pagesos espera que els preus de la fruita dolça siguin millors que les temporades anteriors

La collita del 2020 ja va ser menor de l'habitual i la d’aquest any ho serà entre un 15 i un 20% menys que l’any passat. El préssec, albercoc o nectarina disminuïran, mentre que la cirera segurament augmentarà la producció de l’any passat. Tot i això, l’augment de preu serà provocat per aquesta menor producció, ja que en millorarà la qualitat, i per tant, compensarà aquesta falta de producte.

Tot i això, des de la unió demanen que la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat faci un seguiment per calcular les pèrdues per contribuir a una fiscalitat justa.