El teatre demana "un blindatge" respecte el vaivé polític

En una entrevista a la Brúixola, Isabel Vidal ha apostat per seguir potenciant l'excepcionalitat cultural com a via "per blindar" i "protegir" el teatre. Ha assegurat que s'ha fet un primer pas per arribar al 2% del pressupost de la Generalitat a finals de legislatura, tal i com es va comprometre el govern, però també ha apuntat que no renunciaran a que aquesta xifra "sigui el mínim". En aquest sentit, la presidenta d'ADETCA ha afirmat que "el quart pilar de l'estat del benestar" no pot dependre del partit polític que mani a cada moment. D'altra banda, també ha reclamat l'IVA cultural, una llei contractes del sector públic que tingui en compte la realitat de la contractació artística i normes administratives que facilitin una activitat del que es considera "un bé essencial".