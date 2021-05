La Taula del Tercer Sector reclama celeritat al nou Govern per ajudar a sortir de la crisi

La Taula, que agrupa més de 3.000 entitats socials, s’ha mostrat satisfeta perquè hi hagi acord per formar govern, però també els posa feina tan bon punt s’activin. I és que demanen que s’activin els rescats i les ajudes pels afectats per la pandèmia. Des de la taula consideren que s’hauria de treballar sobre tres pilars: treball decent, habitatge assequible i l’ingrés mínim vital. Uns pilars que haurien de comportar una coordinació entre el govern català i el govern central.