Susanna Subirana i Almudena Navarro dibuixen i glossen la figura de Lola Flores a 'Flamencas fantásticas'

La Susanna Subirana és il·lustradora. L'Almudena Navarro és professora. Ambdues són amants del flamenc i s'han unit per fer una sèrie de llibres il·lustrats que donin a conèixer la tasca que han portat a terme diferents dones al llarg dels temps per fer gran el flamenc, que és Patrimoni de la Humanitat. En el primer llibre que han elaborat i que ens han presentat a #LaBrúixola, han volgut posar de relleu la figura de la gran i única Lola Flores. El treball s'ha fet a cavall entre Barcelona i Jerez de la Frontera, d'on era originària la coneguda com La Faraona. 'Como me las maravillaría yo', es titula l'obra, que també té una plataforma web adherida: flamencasfantasticas.com