Sílvia Llop emplaça a engegar a la merda aquells homes que no ens convenen

La psicòloga Silvia Llop ha creat una guia per fer més suportable l’etapa de conèixer algú per a establir una relació sentimental. Des de les primeres pàgines, Sílvia Llop deixa clara la intenció: Alliberar-se dels tontos i trobar algú que ens vulgui i tracti com mereixem. A través de testimonis propis i d'altres dones, la psicòloga va plantejant diferents situacions que assegura són universals.