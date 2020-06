Silvia Congost: 'Aprendre a estar sols no només és bo, també necessari’

L’escriptora i psicologa, Silvia Congost, ens explica en la seva nova obra ‘A solas’ com conviure amb nosaltres mateixos. Una cosa essencial per estar bé amb nosaltres mateixos

Congost trenca els tabús de viure sol. La psicòloga assegura que no hi ha res dolent en viure sols, i que fer-ho pot ser una aventura. Per fer-ho, però, cal aprendre a conviure amb nosaltres mateixos. Un camí, que segons assegura Congost, ens pot portar a l’alliberació. Ho ha explicat al programa ‘La Brúixola’ de Robert Calvo