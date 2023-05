Santa Coloma de Gramenet: Parlón (PSC) aspira a una quarta victòria electoral i Rufián (ERC) lluita per trencar l'hegemonia socialista

L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i candidata del PSC, Núria Parlon, defensa la gestió del socialisme al municipi i a l'àrea metropolitana davant Rufián a qui ha titllat de "personatge mediàtic". Tot i aplaudir la coordinació policial entre els diferents cossos, Parlon ha reclamat al departament d'Interior la recuperació dels 13 agents dels Mossos d'Esquadra que tenia el municipi anteriorment. També ha reivindicat les bones dades en matèria de seguretat ciutadana i ha garantit que hi haurà 40 policies locals més quan acabi el 2023. D'altra banda, també ha criticat la gestió "tova" de la Generalitat per lluitar contra l'okupació il·legal. Per la seva banda, el candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha assegurat que fa massa temps que governa els socialismes i Núria Parlon - 14 anys - a Santa Coloma de Gramenet: "És insà i tòxic, per això interpel·lo a tots els que estiguin cansats o hagin patit aquest règim i les males praxis". Sobre les crítiques de Parlon a la seva candidatura, Rufián ho ha atribuït a què la socialista està "nerviosa i inquieta". Tot i això, l'alcaldable d'Esquerra ha assegurat que ja seria "un èxit" si aconsegueix un regidor més dels que tenen ara. "L'objectiu és incrementar la representació a Santa Coloma i a tota l'àrea metropolitana", ha apuntat. Sobre seguretat, Rufián ha negat la manca d'agents dels Mossos d'Esquadra i ha defensat que l'esquerra parli "obertament i sense complexes" d'aquest tema per plantar cara al "discurs de la por" de la dreta. També ha proposat 40 policies locals més, més il·luminació als carrers i més transport públic a la nit per garantir un retorn segur, especialment, de les dones a casa.