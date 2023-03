Salut garanteix que en 3 o 4 mesos ja es notarà la reducció de les llistes d'espera

En aquest sentit, Balcells ha apuntat que en "3 o 4 mesos es començarà a notar de forma evident molta millora en l'accessibilitat al servei". També s'implementaran mesures per reduir la càrrega burocràtica dels facultatius i que aquests guanyin temps d'atenció als pacients: "El càlcul que estem fent és com si injectéssim al sistema sanitari entre 300 i 400 professionals de cop", ha destacat el conseller. Sobre la negociació amb el sindicat Metges de Catalunya, el titular de Salut ha reconegut que "cal millorar la retribució dels professionals" però també ha apostat per abordar des d'una perspectiva global les bases del sistema de salut per fer-lo sostenible i evitar que estigui en mans del "vaivé polític". D'altra banda, Balcells ha posat en valor els gairebé 50 milions d'euros extra que enguany s'invertiran en salut mental tot i que ha assegurat que "sempre són insuficients".