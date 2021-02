Roger Pallarols: “Tots hem de fer sacrificis per la Covid, però els restauradors portem gairebé un any”

La restauració amplia una hora més al matí l’obertura per servir esmorzars i ja poden obrir fins a dos quarts d’onze. També l’horari de dinar passa a ser fins a dos quarts de 5 de la tarda. Unes mesures que no afecten als horaris de sopar que es veuen afectats encara pel toc de queda. El sector de moment, veu en positiu l’ampliació però encara les veu insuficients. Segons Roger Pallarols el sector porta molts mesos fent sacrificis i demanen una solución que no passi per més pèrdues sense guanys.