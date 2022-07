LA PORTADA, AMB PABLO ALCARAZ

Parlem amb José Corbacho de música i amor i de l'espectacle "Love, Love, Love". Robert Calvo ens porta la història que hi ha al darrere de la cançó de José Luis Perales, "¿Y cómo es él?". Visitem la Casa Navàs a Reus, exemple d'edifici modernista. Recomanem sèries, lectures i pel·lícules per aquest estiu amb els membres de "La Tertulieta" i viatgem en el temps per recuperar els berenars de La Brúixola.