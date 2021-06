L’ACTUALITAT A FONS

Pere Cots (PIMEC): “La crisi ha afectat a les pimes de manera molt desigual en funció del sector”

Un dels sectors més afectats per aquesta crisi provocada per la pandèmia ha estat el de les Petites i Mitjanes Empreses de tot el país. Mica en mica, però, sembla que van recuperant una certa normalitat, però moltes d’elles tocades per mesos i mesos de restriccions. En parlem amb Pere Cots, director del departament de Consultoria estratègica de PIMEC.