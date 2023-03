El municipalisme reclama ser escoltat en el combat contra la sequera

En una entrevista a 'La Brúixola', Soler ha lamentat que la Generalitat no els hagi convidat a la trobada de demà. En tot cas, s'ha mostrat "preocupat" pel règim sancionador per als municipis que incloïa el decret i espera que demà es modifiqui per "incentivar mesures i obres" per lluitar contra la sequera. També s'ha mostrat contrari a la prohibició d'omplir les piscines municipals durant aquest estiu. Considera que, en tot cas, hauria de ser una de les últimes mesures que s'hauria de prendre, ja que cal protegir el dret a l'esbarjo, especialment, dels nens i nenes. El president de l'ACM confia en el fet que l'aigua no es converteixi en un tema de guerra política de cara a les eleccions municipals, però ha avisat que, perquè això no passi, cal "generositat" i evitar "la imposició".