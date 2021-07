El projecte 'Mosquito Alert' aplega la informació recollida per usuaris que fotografien amb els seus mòbils als mosquits i avisen de la seva presència en una zona. Aquesta informació és processada per entomòlegs i experts per confirmar la presència d'una espècie potencialment perillosa i avisar les autoritats pertinents. N’hem parlat amb l’entomòleg Roger Eritja.