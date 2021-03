L’ACTUALITAT A FONS

Més casos de racisme sence denúncia durant el 2020 per culpa de la pandèmia

El confinament per la pandèmia que va començar ara fa un any, també va afectar en el camp del racisme. I és que durant el 2020, segons un estudi fet per SOS racisme, es van identificar 182 situacions de racisme. En parlem amb Gemma Ferreón, coordinadora d'incidència de SOS Racisme.