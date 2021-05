L’ACTUALITAT A FONS

Més de 200 entitats econòmiques reclamen l'ampliació de l'Aeroport del Prat per recuperar l'economia catalana.

Entitats empresarials com el Cercle d'Economia, la Cambra de Comerç de Barcelona, Esade, Foment de l'Ocupació, el RACC, PIMEC, o el grup IAG, entre altres, s'han unit per demanar l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona – El Prat Josep Tarradellas. Totes aquestes entitats portaran a terme un acte reivindicatiu aquest dimecres per reclamar aquesta obra. En parlem amb el director d'Economia de Foment del Treball, Salvador Guillermo.