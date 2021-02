LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

Marc Guinjoan (politóleg): “La inestabilitat és una amenaça claríssima en un futur govern independentista”

Dilluns de ressaca electoral, en unes eleccions on el PSC ha guanyat en vots, però ha empatat amb Esquerra Republicana amb 33 diputats. Els segueix de prop Junts amb un diputat menys, 32. Qui entra amb força i es posiciona com a quarta força amb 11 diputats és VOX. El segueix la CUP amb 9, que aconsegueix més del doble del que va aconseguir el 2017. Els comuns es mantenen amb 8 i Cs, en perd 30 i es queda amb 6. I per últim, el PP acaba amb 3, aconseguint els seus pitjors resultats. Analitzem aquests resultats amb el professor de Ciències Polítiques de la UB, Marc Guinjoan