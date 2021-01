Manel Bartrons reflecteix en un disc tots els sentiments del confinament

‘Y el verso cae al alma’. Aquest és el títol del nou disc de Bartrons, un músic amb gran experiència a Catalunya. Havia tocat en bandes i en orquestres, però ara s’ha decidit a fer aquest projecte en solitari. En les cançons d’aquest disc, aquest cantautor de Prats de Lluçanès hi reflecteix tots els sentiments trobats que se’ns van despertar en t’etapa del confinament per la pandèmia de coronavirus. Però també hi ha grans cançons d’amor, un altre dels grans temes de la música universal.