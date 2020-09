La Fundació Pasqual Maragall reclama més finançament per la investigació i les ajudes per l’Alzheimer

21 de setembre és el dia mundial de l’Alzheimer, una malaltia que la gran majoria de casos lleus no es diagnostiquen, i que es calcula que d’aquí 20 anys es doblin les xifres d’afectats. Des de la Fundació Pascual Maragall reclamen que l’Alzheimer sigui una prioritat pel sistema sanitari. I és que més de la meitat de la població, un 61%, reclama més recursos per la investigació de la malaltia, que és, entre la gent gran, la major preocupació de salut, molt per davant del parkinson