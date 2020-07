LES HISTÒRIES DE LA VIDA

Podcast complet de La Brúixola amb Robert Calvo. Avui ha vingut a berenar Giulio Toscani, expert en intel·ligència artificial i que ens ha explicat que és una peça clau per a la recuperació econòmica i empresarial en la nova normalitat. També ha passat per La Brúixola en Lluís Soler per parlar de música. I avui hem conversat amb el cap del servei de pneumologia de l’Hospital del Mar, Joaquim Gea, i el president de Comerços Figueres, Frederic Carbó, per conèixer com els afecta les mesures anunciades pel Govern.