Josep Tabernero: “La Covid ha fet disminuir els casos diagnosticats de càncer”

El cáncer és la segona causa de mort al món amb 18 milions de nous casos diagnosticats. Tot i que la supervivència cada vegada és més elevada, encara hi ha molts tipus de tumor per als quals no hi ha tractament efectiu. Per a aquests i aquestes pacients, els assajos clínics representen una nova oportunitat de trobar noves teràpies. Tot i això, la crisi de la covid-19 ha afectat a aquests pacients ja que la pandèmia ha fet disminuir els casos diagnosticats de cáncer. En parlem amb Josep Tabernero, director del Vall d’Hebrón Institut d’Oncologia.