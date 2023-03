Josep Soler, sobre la pujada del tipus d'interès: "El BCE estava obligat a fer-ho"

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, Josep Soler ha assegurat que el BCE "estava obligat" a apujar el tipus d'interès en mig punt, tal i com tenia previst, perquè fer el contrari hauria estat més "perjudicial". "Hauria llençat el missatge de què es plegava a les pressions dels mercats financers", ha apuntat el director de l'IEF, que ha destacat "la determinació" del BCE per lluitar contra la inflació. Soler ha assegurat que no cal "preocupar-se" però sí "ocupar-se" sobre la situació del sistema financer. El director de l'IEF ha afirmat que "la majoria d'entitats tenen una situació relativament correcte" i ha atribuït la fallida del SVB a "una mala gestió". Pel que fa al Credit Suisse, ha recordat que la seva complicada ve de lluny i no és nova. En tot cas, Soler ha explicat que el més important és que els òrgans supervisors actuïn en conseqüència i apliquin "mesures preventives" i que entre tots llencem un missatge de que el sector bancari està molt millor que al 2008. En relació a l'efecte de la decisió del BCE sobre les hipoteques, Solé ha reconegut que "a curt termini" les pujades repercutiran sobre les hipoteques variables, però ha insistit en què ara els esforços s'han de centrar en aplacar l'espiral inflacionista.