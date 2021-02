Jordi Nieva (UB): “El tercer grau dels presos será recorregut però possiblement podran la campanya”

De moment la generalitat no ha entregat l’informe sobre els motius per concedir el tercer grau als presos, i per tant, això fa que el recurs encara no es pugui presentar.

Aquest permís, però, arriba per la campanya electoral, on precisament sobrevola la possibilitat d’un indult cap a ells. De fet, avui mateix Jessica Albiach, la lider de En Comú Podem, ha assegurat que els ministres del seu partit votarien a favor d’un indult si es posés sobre la taula en un consell de ministres. Alguns presos com Jordi Cuixart, però, no veuen la solució en un indult, assegurant que això són solucions individuals a un problema col·lectiu.