EL BERENAR DE LA BRÚIXOLA

Imanol Arias encara un coronel escrit per García Márzquez i dibuixat per Carlos Saura

'El coronel no tiene quien le escriba’ és l’obra que representa el gran Imanol Arias al Teatre Poliorama de Barcelona. Està escrita per Gabriel García Márquez i dirigida per Carlos Saura. És una obra que mostra la resiliència, l’amor i també la misèria d’un coronel i la seva dona.