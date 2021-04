La Generalitat cobrarà un impost a les emissions de CO2 a partir del setembre

Els vehicles que es veuran afectats són: els cotxes de fins a 9 places, les furgonetes fins a 3,5 tones, i les motos que emetin més de 120 grams de CO2 per quilòmetre. La Generalitat calcula que la forquilla de l'impost a ingressar, en la majoria de casos, es situarà entre els 6 i els 60 euros. En el cas dels vehicles comercials lleugers, com les furgonetes, el llindar és als 160 grams i el mínim són 0,30 cèntims. Quedaran lliures de tributació els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles per transportar més de 9 persones.