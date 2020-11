LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

Ferran Busquets (Fund. Arrels): “La criminilització de la pobresa és molt present en la nostra societat”

La gent sense sostre viu una situació encara més complicada del que és habitual per culpa de la pandèmia i les restriccions sanitàries. Un col·lectiu que no ho ha tingut gens fàcil durant el primer i segon confinament. Viure al carrer no és una situació fàcil mai, però encara menys en una situació de pandèmia. I actualment hi ha més de 1.200 persones vivint al carrer només a Barcelona. Una xifra que per culpa de la crisi actual ha crescut en els últims mesos. En Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, la fundació que dona suport a les persones sense sostre, explica que la situació dels sense llar ha anat a pitjor i les xifres no paren de créixer.