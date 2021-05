Els treballadors de Nissan es manifestaran el 13 de maig per la falta d'acord en les negociacions

Des del comité d’empresa asseguren que no estan contents davant la gestió que s’està fent de la reindustrialització, ja que fins ara no s’ha arribat a un acord. Expliquen que no s'avança en les negociacions i que fins ara no s’ha complert la intenció de preservar el teixit industrial en el procés. L’anunci de manifestació, es va fer ahir, just quan es complia un any que va començar la vaga dels treballadors de Nissan Barcelona que va durar 95 dies.