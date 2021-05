Els taxis reclamen el compliment de la normativa a Cabify amb una marxa lenta el proper 20 de maig

I és que el problema amb les VTC no es limita a Uber, i els taxistes ara apunten cap a l’altre aplicació en ús: Cabify. Acusen a l’empresa de VTC d’incomplir descaradament i des de fa anys la llei de precontractació del servei, com també altres normatives com els descansos obligatoris. A més, des dels taxistes també reclamen l’entrada en vigor de l’aplicació de taxis gratuita.