De fet els treballadors van manifestar-se divendres per protestar per la falta d’alternativa per la ‘reindustrialització de Nissan’. EL nou conseller, després de la reunió ha assegurat que aquesta és una de les prioritats del Govern. Però els sindicats han reclamat que s’intensifiqui la recerca d’un recanvi per l’automobilística. Asseguren que s’acaba el temps, i que en cas de tancament sense alternativa 2.500 treballadors directes i fins a 25.000 indirectes es podrien quedar sense feina.