Els regants del canal de l'Urgell avisen: "Notarem l'encariment de molts productes"

En una entrevista a la Brúixola, Díaz ha assegurat que la manca de cereals, com l'ordi, el blat o el blat de moro per la falta de reg tindrà "repercussió en la cistella de la compra" i "ens afectarà a tots", ja que s'hauran de comprar de fora i això suposarà un encariment d'aquests productes. Díaz ha explicat que la decisió s'ha avançat encara una mica més del que s'havia anunciat la setmana passada per ser "els més garantistes possibles" i reservar aigua per l'abastament dels municipis i pel reg de supervivència dels arbres. La decisió de tancar el canal d'Urgell per al conreu implica, segons Díaz, "unes pèrdues tremendes" perquè no es podrà fer la segona collita del cereal d'hivern ni tampoc la collita del cereal d'estiu. Davant aquesta situació, la comunitat de regants de l'Urgell han reclamat que el govern espanyol faci la declaració de zona catastròfica i s'aprovin "mesures compensatòries" per la pèrdua del 100% d'alguns conreus. Xavier Díaz també ha apuntat que, a mig termini, cal impulsar la modernització del canal d'Urgell, amb el finançament compartit de la Generalitat i del govern espanyol, per poder captar aigua de la conca del Segre, que ara està molt malament, i el Riu Noguera Pallaressa, que està en una millor situació.