Aquest dimecres s’ha donat el tret de sortida a La setmana del Llibre en Català. I és que aquesta serà una edició especial i adaptada al coronavirus que durarà menys dies.Durarà només 5 dies i no els 10 que dura habitualment. Això afectarà a les vendes, però des del sector es centren en la pròpia celebració, que ja és una bona notícia.

De moment la setmana presenta fins a 220 novetats editorials i més de 300 activitats programades entre les que hi ha presentacions, taules rodones i firmes d’autors, entre d’altres. Aquesta edició es traslladarà al Moll de la Fusta on es comptarà amb un 20% més d’espai per complir les mesures sanitàries necessaries. L’espai comptarà amb 224 expositors en 66 casetes i un aforament de 935, menys de la meitat de la capacitat habitual de l’espai. En parlem amb Montse Sayats, presidenta de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana.