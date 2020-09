Els Llogaters creuen que la llei arriba tard, però segueix sent necessaria

Junts per Catalunya va presentar vuit esmenes per "millorar" el text, que encara manté, tot i l’aposta del president del Govern, Quim Torra, per aprovar l’acord inicial. Avui també Esquerra Republicana ha criticat a Junts per no aprovar el text inicial, un text que comptava amb una majoria sòlida per aprovar-se.

Precisament també el Sindicat de Llogaters ha presentat una proposta per què l’aprovació sigui més fàcil. El sindicat planteja que no s'apliqui un topall al preu del lloguer si els propietaris estan en situació de vulnerabilitat, una proposta que han presentat a Carles Puigdemont. I que el president s’ha compromés a traslladar al seu grup parlamentari.