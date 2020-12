Els experts posen en dubte la base jurídica de les sancions aplicades durant el primer confinament

Fins a 170MIL actes aixecades per incompliment a Catalunya durant el confinament. Tot i que la gran majoria s'han tramitat, fins ara només s'han el 5% d'aquestes. Una xifra molt baixa, i per tant, una quantitat irrisòria pel que fa recaudació. Segons Aguirre Font, les sancions de l’inici de pandèmia no tenien gaire base jurídica i posa en dubte que moltes d’aquestes s’acabin cobrant. Això sí, adverteix que actualmente s’ha ractificat i actualmente están més ben fonamentades.