Ecologistes en Acció: “La ZBE no servirà per revertir la situació crítica de contaminació"

Fins a 15MIL cotxes que entraven habitualment a Barcelona fins ara, es podríen exposar a les sancions.

Unes sancions que van de 100 a 500. Ara, però, caldrà esperar per veure si aquests cotxes, que són un 3% dels que han estat circulant els últims mesos, segueixen entrant a la Zona de Baixes Emissions.

Per vigilar els infractors, una vintena de punts de Barcelona amb 70 càmeres faran lectura de matrícules. També hi haurà prop d'una trentena de vehicles de la Guàrdia Urbana repartits per la ciutat que faran lectura de plaques automàtica.