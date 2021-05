L’ACTUALITAT A FONS

Duran i Lleida impulsa una acadèmia per formar als futurs líders

L’Academia Europea Leadership, és un projecte dedicat a la formació de líders per afrontar els reptes de futur. Un centre impulsat per l’ex-líder d’Unió Antoni Josep Duran i Lleida. En parlem amb ell sobre quin és l'objectiu concret i com formaran a aquests futurs líders