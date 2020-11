Es doblen les agressions masclistes provinents de la parella durant el 2020

Tot i això, les agressions sexuals a Catalunya a trets generals han baixat aquest any. Segons un informe de l’hospital Clínic de Barcelona s’ha passat de 503 de l’any passat a 260 aquest any, a falta d’acabar l’any. Segons l’informe, l’estat d’alarma, les limitacions de mobilitat i la falta de locals d’oci han fet baixar aquestes agressions. Un tipus concret d’agressions, les comeses per parelles, exparelles o marit s’ha duplicat. Per tant, no és que la situació hagi millorat, si no que la possibilitat de provocar-la s’ha evitat. Laura Martínez, presidenta de l’Institut Català de les Dones, creu que el fet que l’oci s’hagi traslladat en zones privades i cases a la llarga pot crear problemes perquè tot i que s’han eliminat moltes dones on es produïen aquestes agressions, a les cases no hi ha personal que pugui controlar situacions d’agressions masclistes si es

produeixen.