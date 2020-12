El Consell Català d’Infermeria remarca la importancia de cumplir les mesures sanitàries per evitar més contagis durant aquestes festes

Des del Consell Català d’Infermeria recorden que és molt important seguir les recomanacions per evitar que els contagis segueixin pujant i arribem amb unes pitjors xifres després de festes. Des del col·lectiu alerten que seguir la normativa de Salut és importantíssim, a banda, també han publicat diverses infografies i vídeos per educar a la población amb aquells punts més vitals a seguir per aquestes festes.