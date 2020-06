Les ciutats post-covid reclamen més espais oberts i més comunitat

L’arquitecte i urbanista Daniel Mòdol té clar que els espais de les ciutats han de canviar. S’ha d’apostar per espais més verds i oberts. Segons Mòdol les ciutats han d’avançar cap a aquests models per adaptar-se als nous temps. I és que precisament el futur és possible que no només obligui a mirar els espais de casa nostre amb uns altres ulls, també aquells espais més propers a nosaltres. Segons Mòdol, un element essencial a tenir en compte també és la relació entre els veïns i els barris dels pobles i ciutats.