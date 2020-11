Cisco García és un exemple de fortalesa i de superació

En Cisco té una vitalitat impressionant i també unes ganes de viure la vida com poques persones demostren després d’un cop dur com el que ell ha patit. En el seu llibre ‘Irrompible’ (Alienta Editorial) relata com va ser el seu accident i també com va viure els moments posteriors. Llegir-lo ajuda a saber posar en una balança les coses realment importants de la vida i aquelles accessòries.