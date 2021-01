Cesc Gay reflecteix les relacions familiars a la comèdia ‘53 diumenges’

Cesc Gay assegura que les grans discussions comencen sovint per una ximpleria. Això és el què intenta deixar palès en aquesta obra que demostra que una paraula de més dita fora de to o el fet d’estirar una mica massa la darrera vocal d'una frase aparentment inofensiva, poden causar estralls al si de la familia. A ‘53 diumenges’, el director de teatre i cinema català vol posar de relleu que un vincle és com una bomba de rellotgeria que pot explotar per la més insignificant de les raons.