Catalunya, la comunitat que té més professorat associat

El professor associat universitari és una figura inicialment concebuda per incorporar professionals especialistes en algun àmbit per fer classes puntuals a les universitats, però ha acabat desenvolupant funcions equivalents a les dels professors a jornada completa dels centres. A Catalunya, el 35% de la docència la fan els associats; a Madrid, per exemple, és el 19%. L'estudi 'Professorat associat. ¿Experiència professional o precarització?' - fet per l'Observatori del Sistema Universitari- constata un increment notable de les contractacions temporals per sobre del que estipula la llei i alerta de la precarització d'aquests professionals.