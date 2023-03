La Brúixola 31/03/23

Avui a 'La Brúixola'... La cimera contra la sequera acaba sense acord. El motiu de la discòrdia és el règim sancionador per als municipis que gastin més aigua de la que toca. Durant el programa, analitzem la situació de la sequera amb el director del Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia de la UPC, Daniel Sempere. Per primer cop en deu anys, el govern català ha activat el nivell 3 del pla ALFA pel risc d'incendi fora del període estival. Per la seva banda, els municipis metropolitans volen prendre partit en aquesta lluita, però lamenten que el govern no els tingui en compte. En plana política, el fiscal general de l'Estat avala la petició d'indult parcial que proposa el TSJC per a Laura Borràs. Per la seva banda, Pedro Sánchez diu que la sentència encara no és ferma i evita aclarir què opina sobre l'indult parcial. En salut, associacions rurals i sindicats celebren el pla del Departament per revertir la manca de professionals sanitaris a Catalunya, un problema estructural que s'agreuja en les zones més allunyades de les ciutats. En economia, la Patronal de Petites i Mitjanes Empreses de Catalunya celebra l'aprovació de la reforma de les pensions a Espanya. Com cada divendres, 'La Brúixola' es converteix en cultura amb Robert Calvo, Jaume Mas i Marta Lozano.