La Brúixola 29/08/23

Avui a "La Brúixola" ... Primeres passes perquè Pedro Sánchez intenti aconseguir el suport del Congrés i seguir a la Moncloa. Per la seva banda, Junts i Esquerra estan units en la pressió sobre el PSOE. En un altre ordre de qüestions, parlem amb la Núria Murlà, vicepresidenta de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, sobre l'entrada en vigor de la llei estatal del benestar animal. En salut, el Vall d'Hebron presenta una tecnologia per reduir les seqüeles d'un ictus. La previsió és guanyar trenta minuts entre que el pacient arriba a l'hospital i se li administra el tractament. En plana econòmica, escoltem l'opinió de la patronal després que el govern català hagi presentat el nou impost que hauran de pagar els grans vaixells per les emissions contaminants. Acabem la setmana amb espectacles, sèries i música de la mà de Robert Calvo, Jaume Mas i Marta Lozano.