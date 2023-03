La Brúixola 29/03/23

Avui a 'La Brúixola'... El Parlament Europeu ha despatxat la detenció de Clara Ponsatí a Barcelona, tramitant-la com un assumpte jurídic que es valorarà en el comitè que estudia aquest afer. Ha quedat vist per sentència el judici a la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, per l'1-O. La notícia del dia també passa per Badalona. Els Mossos d'Esquadra investiguen almenys quatre agressions sexuals que s'haurien produït al centre comercial Màgic. En les últimes hores s'han conegut tres nous casos. En parlem amb l'alcalde de la ciutat, Rubén Guijarro. Els Mossos han detingut també un treballador del museu de Badalona, per presumptes agressions sexuals a quatre nenes d'una escola d'Arenys de Mar. El Govern ha anunciat que crearà 12 noves unitats d'atenció a infants i adolescents víctimes de violència sexual arreu del territori català. En plana econòmica, l'Agència Tributària de Catalunya fa aflorar 1.055 milions d'euros procedents del frau fiscal en els últims quatre anys. A més, els economistes catalans aproven l'evolució de l'economia catalana durant el primer trimestre de l'any, però mantenen l'alerta per inflació. En salut, un assaig clínic del Vall d'Hebron Institut de Recerca ha demostrat l'eficàcia d'un nou indicador que permet evitar que les dones embarassades amb risc alt de preeclàmpsia (malaltia greu que afecta els globus sanguinis) es mediquin de manera innecessària. Avui, parlem de la situació dels drets humans amb la coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya, Adriana Ribas. Durant el programa, parlem del llegat del bioquímic Joan Oró amb la biòloga i membre del Patronat de la Fundació Joan Oró, Mercè Piqueras. A més, el director del Màster en Comunicació Corporativa i Estratègica de la UPF-Barcelona School of Management, Joan Francesc Cánovas, analitza a 'La Brúixola' la gestió de la comunicació de crisi dels bancs europeus que han fet fallida.