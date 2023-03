La Brúixola 24/03/23

Avui a 'La Brúixola'... Queda prohibit superar el límit de velocitat de 100 km/h al tram de l'AP7 entre Martorell i Gelida. La mesura forma part d'un pla que es desplegarà fins al 2025 amb una inversió de 14 milions d'euros i que té com a objectiu, reduir la sinistralitat i les retencions. El govern espanyol i la Generalitat tornen a topar per la gestió de Rodalies. El president Pere Aragonès ha reclamat un traspàs ràpid i amb les inversions necessàries. Per la seva banda, la ministra Raquel Sánchez demana anar pas a pas. Un jutjat de Barcelona ha admès a tràmit una querella contra l'alcaldessa Ada Colau per les Superilles. En salut, els experts en addiccions de l'Hospital Clínic de Barcelona alerten que el consum de cinc o més cigarretes de marihuana a la setmana implica un risc per a la salut. Durant el programa, parlarem també de les conseqüències del canvi horari, que arriba aquest cap de setmana. Com cada divendres, cultura, sèries i música de la mà de Robert Calvo, Jaume Mas i Marta Lozano.