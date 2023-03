La Brúixola 22/03/23

Avui a 'La Brúixola'... La farmacèutica AstraZeneca ha escollit la capital catalana per consolidar un hub per investigar malalties rares. Ho fa amb una inversió de 800 milions d'euros i la creació de 1.000 llocs de feina durant els pròxims cinc anys. El Govern ha tirat endavant el decret antisequera, però l'oposició ha obligat a tramitar-lo com a projecte de llei per introduir-hi canvis. L'Executiu s'ha compromès a ajudar econòmicament als ajuntaments per aplicar les mesures d'estalvi i a congelar, temporalment, les multes previstes en la norma. També en plana política, un jutjat de Badalona ha enviat el candidat del PP, Xavier Garcia Albiol, a judici per permetre la instal·lació de dues antenes sense els permisos pertinents a la comissaria de la Guàrdia Urbana. En plana econòmica, la planta de Martorell es bolca en el CUPRA i aparca l'electrificació de SEAT. La marca prèmium podria representar aquest any la meitat de la facturació del grup. En salut, ha començat el Barcelona Breast Meeting, el congrés més important d'Europa sobre cirurgia mamària. La novetat principal que presenta enguany és la possibilitat de recuperar la sensibilitat als pits després de patir un càncer de mama. Pel que fa a l'incendi de Rubí que ha acabat amb la mort de tres persones, l'Ajuntament del municipi ha habilitat un centre d'acollida per als afectats. Avui, els professors associats de les universitats s'han concentrat per protestar contra la nova llei d'Universitats. Pel que fa a les protestes dels funcionaris de presons, les mobilitzacions dels sindicats han acabat després d'arribar a un acord amb el Departament de Justícia, que implica augmentar la plantilla i la seguretat. En plana cultural, Gabriel Figueredo entrevista al director del MNAC, Josep Serra, per parlar del paper d'aquesta institució gairebé centenària. A la nostra secció sobre ciència, parlem sobre l'ús de la intel·ligència artificial en la millora dels diagnòstics mèdics, amb el director clínic del servei de diagnòstic per la imatge de Bellvitge, Nahum Calvo. Finalment, avui volem conèixer la figura del 'personal shopper immobiliari' i ho fem amb Helena Gallardo, la presidenta d'AEPSI, l'associació espanyola que representa a aquest gremi.