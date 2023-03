La Brúixola 13/03/23

Avui a 'La Brúixola'... acord per a la reindustrialització de Nissan després de gairebé tres anys. Ara, cal veure com es recol·locaran els més de 1.000 treballadors de la multinacional nipona que es van quedar sense feina a Catalunya. En plana econòmica, parlem també amb el secretari tècnic del Col·legi d'Economistes, Angel Hermosilla, sobre les possibles conseqüències de la fallida de Silicon Valley Bank. En política, l'Audiència de Barcelona ordena citar la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, pel cas Pegasus. A més, l'alcaldessa Ada Colau ha negat davant el jutge amenaces al fons d'inversió VAURAS per forçar-lo a cedir habitatge destinat al lloguer social. En un altre ordre de qüestions, es torna a posar sobre la taula el debat sobre les retribucions econòmiques que cobren els expresidents i expresidentes del Parlament. En aquest sentit, el PSC demana que l'assignació temporal representi només el 20% del sou i la jubilació el 10%. Per analitzar-ho, parlem amb el professor de la UAB i doctor en ciències polítiques, Ernesto Pascual. Com cada dilluns, parlem de comunicació política amb Alberto Gómez i sobre salut mental amb Robert Calvo.