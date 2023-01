La Brúixola 10/01/23

Avui, a 'La Brúixola' la Fiscalia General de l'Estat avala la proposta del Ministeri d'Interior d'advertir les dones sobre els antecedents per violència masclista que puguin tenir les seves parelles. En política, Pere Aragonès participarà en la cimera hispanofrancesa, però no en la manifestació sobiranista. En salut, parlem amb la doctora i secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, sobre les xifres Covid i la grip. En la nostra secció sobre economia, parlem amb el responsable tècnic de l'Enquesta del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Xavier Segura, que alerta que l'economia catalana està pitjor que fa un any. En plana internacional, parlem amb el doctor en relacions internacionals i professor de Ciències Polítiques de la UOC, Ernesto Pascual, sobre l'assalt al Brasil i li preguntem sobre la possibilitat que es pugui o no desencadenar un escenari similar a Espanya.